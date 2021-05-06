شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «خذ اللقاح» لمنسوبات «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة، أمس، حملة التطعيم ضد فيروس « كورونا » المستجد، لمنسوبات الإدارة لقطاع البنات ممن لم تتلق الجرعة الأولى من اللقاح، في مبنى الخدمات المساندة بقاعة المعرفة من الساعة 10:30 - 12:30.

وأشارت مديرة إدارة الشؤون الصحية المدرسية لبنى الدرباس، إلى حرص إدارة التعليم على تقديم البرامج التوعوية الصحية عن فيروس «كورونا»، فأقامت الإدارة أكثر من عشرين برنامجًا حول الفيروس، والتوعية بمخاطره، موجهة لجميع منسوبي التعليم على مستوى المدارس، وإدارات مكاتب التعليم.

وأكدت الحرص على تواجد نقاط للفرز، والتحقق من تفعيل تطبيقي «توكلنا» و«تباعد»، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتأكيد عليها.

وتأتي خطوة حملة أخذ اللقاح بعد حصر أعداد الموظفات، اللاتي لم يتلقين اللقاح، والحث على أخذه، لحماية وتوفير الأمان لجميع منسوبات الإدارة من فيروس «كورونا».

وتابعت: اهتمت إدارة التعليم بالتوعية بالفيروس، منذ ظهور الجائحة حتى يومنا هذا، بالعديد من الدورات وورش العمل المباشرة قبل فرض المنع الكلي، ثم التحول إلى الدورات الافتراضية بعد العودة إلى مقر العمل، ولا يقتصر الجانب التوعوي الصحي على الفيروس فقط، بل يمتد لجوانب ومواضيع متعددة.