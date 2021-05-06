عبدالله بن بخيت: لا يوجد شيء اسمه دراما سعودية بل اسكتشات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الكاتب عبدالله بن بخيت أن أزمة الدراما في المملكة ليست في النصوص الجيدة أو الإخراج؛ ولكنها أزمة ممثلين.

وأضاف ابن بخيت، في حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه لا يوجد لدينا الآن ممثلون يستطيعون عمل مسلسل مثل “درب الزلق”، متابعًا: “لا يوجد شيء اسمه دراما سعودية؛ هناك فقط تمثيليات سعودية واسكتشات لا ترقى لمستوى الدراما”.

هوامير الصحراء:

وتابع: استوحيت فكرة مسلسل هوامير الصحراء من الفيلم الأمريكي العراب، والمفروض ألا يكون هناك رقيب من وزارة الثقافة على الأعمال الأدبية، ويكون الرقيب هو المجتمع.

وأضاف الكاتب: تعمدت تحريف الأسماء في رواية “شارع العطايف” بعد تقديمي للمحاكمة بسبب قصة قصيرة ذكرت فيها أسماء لأشخاص موجودين في الواقع.

رواية بنات الرياض:

ورأى عبدالله بن بخيت أن رواية “بنات الرياض” شجعت الكثيرين على دخول مجال كتابة الرواية، والمشهد الآن تحسن كثيرًا بجهود وزارة الثقافة.



شارك الخبر