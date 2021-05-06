ضبط مصنعين للخمور بداخل إحدى استراحات الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

‏امتدادًا للجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض، فقد تم ضبط مصنعين للخمور بداخل إحدى الاستراحات في المدينة.

8 وافدين:

وبحسب سناب الداخلية، اتضح احتواء المصنعين على عدد 52 برميلًا مملوءين بمادة الخمر المصنع وأدوات تصنيعه، حيث يدير المصنعين 8 وافدين من الجنسية الهندية والإثيوبية والسيرلنكية مخالفين لنظام الإقامة، حيث تم القبض عليهم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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