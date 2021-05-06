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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06
ضبط مصنعين للخمور بداخل إحدى استراحات الرياض
تم القبض على المخالفين تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية
متابعات الخليج 365 - الرياض
امتدادًا للجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض، فقد تم ضبط مصنعين للخمور بداخل إحدى الاستراحات في المدينة.
8 وافدين:
وبحسب سناب الداخلية، اتضح احتواء المصنعين على عدد 52 برميلًا مملوءين بمادة الخمر المصنع وأدوات تصنيعه، حيث يدير المصنعين 8 وافدين من الجنسية الهندية والإثيوبية والسيرلنكية مخالفين لنظام الإقامة، حيث تم القبض عليهم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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