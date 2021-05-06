الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

تطوعي أمانة الجوف يواصل التوعية بتدابير كورونا في 23 موقعًا

متابعات الخليج 365 - واس

واصل النادي التطوعي بأمانة منطقة الجوف أعماله الميدانية للإرشاد والتوعية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا، والإسهام في قياس الحرارة وتوزيع الكمامات، والتوعية بأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام تطبيق توكلنا وجميع الإجراءات.

70 متطوعًا ومتطوعة:

وشارك أكثر من 70 متطوعاً ومتطوعة بالنادي في الحملة التي شملت 23 موقعاً تنوعت ما بين المولات والأسواق والمراكز التجارية والحدائق والمتنزهات والأماكن العامة، لتقديم الإرشادات وتوزيع المطويات التوعوية حول أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية.

يذكر أن نادي الأمانة التطوعي يعمل على تنفيذ مختلف البرامج المجتمعية والتطوعية، إلى جانب الإسهام في تنفيذ مبادرات الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.



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