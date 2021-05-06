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شكرا لقرائتكم ضبط أكثر من 4 آلاف كمامة لدى باعة جائلين في العزيزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط أكثر من 4 آلاف كمامة لدى باعة جائلين في العزيزية
كان يتم تسويقها بطرق غير صحية وغير آمنة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أن وكالة البلديات، متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية، ضبطت أكثر 4000 كمامة من الباعة الجائلين المخالفين.
غير آمنة:
وأكدت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أنه كان تم حفظ الكمامات ومن ثم تسويقها بطرق غير صحية وغير آمنة.
جولات مكثفة:
كما كثفت وكالة البلديات، متمثلة في بلدية الغزة الفرعية، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة أسفر عنها إتلاف 76 حبة سمبوسة ومعجنات لسوء الحفظ، وضبط مخالفات في التجهيزات، حيث تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.
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