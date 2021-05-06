هيئة الاتصالات تحذر من أمر يسبب تدني الخدمات وغرامته تصل لـ25 مليون ريال سعودي

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحذيرًا لموردي وموزعي أجهزة الاتصالات المخالفة للمواصفات المعتمدة من الهيئة، بما فيها أجهزة الاتصالات غير المرخصة وأجهزة مقويات الشبكة غير النظامية، لما تسببه من تدني مستوى الخدمات، ودعت المخالفبن بالمبادرة إلى إعادة الأجهزة المخالفة لمصادرها أو إتلافها، لتجنب تطبيق العقوبات المقررة والغرامة المالية فور انتهاء المدة المحددة في 5/7/2021م.

هيئة الاتصالات السعودية

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حملات تفتيشية لضبط المخالفات وغرامة تصل لـ25 مليون ريال

وأوضحت الهيئة إنه سيتم إطلاق حملات تفتيشية على منافذ البيع والمستودعات وأسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع كل من:

وزارة التجارة.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

هيئة الزكاة والضريبة.

الجمارك.

وتهدف هذه الحملات لرصد وضبط أجهزة الاتصالات المخالفة، واتخاذ ما يلزم من تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين عقب انتهاء المهلة المحددة في 5/7/2021م ، ووفقًا لأنظمة هيئة الاتصالات قد تصل الغرامة المالية إلى 25 مليون ريال.

هدف الحملات التفتيشية

وأوضحت هيئة الاتصالات أن هدف قمع المخالفات يعود سببه إلى ما تلحقه الأجهزة المخالفة من أضرار بالغة على جودة الاتصالات، و تتمثل الأضرار في:

تتسبب مقويات الشبكة المخالفة في إحداث تداخلات راديوية تنعكس بشكل سلبي على خدمات الاتصالات المتنقلة.

تتسبب في تدني مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة.

ويُذكر أن الهيئة اوضحت الأجهزة المخالفة وهي:

أجهزة الاتصالات غير المرخصة.

أجهزة مقويات الشبكة غير النظامية.

وتتيح هيئة الاتصالات عبر موقعه الإلكتروني كيفية معرفة المواصفات المعتمدة من قبلها، بحيث يمكن للمصنعين والموردين التأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات للمواصفات الفنية قبل استيرادها أو تصنيعها.