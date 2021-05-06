شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: جرعات التطعيم بلقاح كورونا تجاوزت الـ 10 ملايين جرعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة، تجاوز الـ 10 ملايين جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزًا للقاح في مناطق المملكة كافة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.