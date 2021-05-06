اخبار السعوديه

الصحة: جرعات التطعيم بلقاح كورونا تجاوزت الـ 10 ملايين جرعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: جرعات التطعيم بلقاح تجاوزت الـ 10 ملايين جرعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح في المملكة، تجاوز الـ 10 ملايين جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزًا للقاح في مناطق المملكة كافة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا