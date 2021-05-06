شكرا لمتابعة خبر عن قرار جديد من "الموارد البشرية" بشأن بائعة الخضار "أم زياد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحث إمكانية إدراج بائعة الخضار في الدمام "أم زياد" ضمن استحقاق الضمان الاجتماعي.

وذكرت الوزارة، وفقا لـ"العربية"، أنها وجهت فرقها بالمنطقة الشرقية بدراسة حالة "أم زياد"، التي تعرضت للتنمر مؤخرًا، مضيفة أن فريق الضمان الاجتماعي بالمنطقة قام بزيارتها والوقوف على حالتها في منزلها.

وأشارت أنه للحالات المشابهة لحالة السيدة خزنة زيد "أم زياد" التي ترغب بالتمكين عبر مشروعها الاقتصادي فيتم توجيه المستفيدين والمرشحين للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي من خلال محافظ الاستثمار الاجتماعي لدى الجمعيات الممولة من بنك التنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه يتم بعد ذلك تقديم الدعم للمستفيدين بالمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات من قبل المختصين انتهاءً بتقديم التمويل والمساعدة في الحصول على مشاريعهم الخاصة.

أقرأ أيضا