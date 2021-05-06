«مكافحة المخدرات» تحدد أساليب التعامل مع مريض الإدمان

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أساليب التعامل الصحيحة مع مريض الإدمان، مشيرة إلى الأساليب الخاطئة.

وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يجب التعامل مع مريض الإدمان بالاحترام والتقدير والحديث بشكل إيجابي مع اختيار الوقت المناسب.

وأشارت إلى أنه يجب التقرب من مريض الإدمان والتعاطف معه، وإشعاره بالحب والتقبل وتجنب التعنيف والإهانة والطرد من المنزل، والسب والتحقير وكثرة العتب والمقارنة بالآخرين، والتذكير بالماضي ووصمة الإدمان وإظهار البغض وعدم تقبله، وفق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حددت أهم أسباب تعاطي المخدرات منها الجهل بأضرار استعمال المخدر، والتفكك الأسري، والفضول وحب التقليد، وانشغال الوالدين عن الأبناء، وعدم وجود الرقابة والتوجيه، وعدم وجود الحوار والتعنيف، وضعف الشخصية ومجالسة رفاق السوء، والفراغ.

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