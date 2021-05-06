مصادر «عاجل»: الجواز شرط للتنقل بين دول الخليج.. وتعليق السفر بالهوية الوطنية «سار»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، عن أن قرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج لا يزال مستمرًا.

وأكدت مصادر «عاجل» أنه على الراغبين في السفر والتنقل استخدام الجواز، مشيرة إلى أن القرار صدر من وزارة الداخلية فيما الجوازات جهة منفذة فقط.

وأعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الجاري، رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قررت في السابع والعشرين من فبراير 2020، تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج، بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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