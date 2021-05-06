أخبار السعودية اليوم.. اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين إلى الخارج وسحب رعدية ممطرة ورياح مغبرة الخميس

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021م منها: اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين إلى الخارج، وسحب رعدية ممطرة ورياح مغبرة على بعض المناطق، غدًا الخميس، وإغلاق 17 مسجدًا في 5 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف المصلين.

اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين إلى الخارج.. ما مميزاته وأين يطرح؟

أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، الأربعاء، اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة العربية السعودية، متضمناً منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة ورياح مغبرة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الخميس، سماء غائمة جزئيًّا وفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

الزعاق يتوقع أول أيام عيد الفطر: الثلاثاء لن يشهد ولادة جرم القمر



أوضح خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أن الدراسات الحسابية تشير إلى أن عدة رمضان ستكتمل 30 يومًا، وأن عيد الفطر سيكون الخميس 13 مايو.

إغلاق 17 مسجدًا في 5 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف المصلين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، غلق 17 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

«سكني» يُطلق مشروع «جوهرة الغروب» لمستفيديه بالرياض

أطلق برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان مشروع «جوهرة الغروب» بحي الغروب بمدينة الرياض، وذلك لتوفير 70 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي جميع احتياجات الأسر، وأتاح "سكني" معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًّا من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط sakani.housing.sa، أو من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، وذلك استمرارًا لجهود البرنامج في ضخ المشاريع وتسليم الوحدات السكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات سهلة وميسرة وباستحقاق فوري.

بعد غيبوبة لـ9 أشهر خفق قلبه مجددًا.. سعودي يعود إلى الحياة ليسطر قصة نجاح

كشف المواطن راكان البجاد، عن تفاصيل حادث تعرض له وتسبب في دخوله غيبوبة لمدة 9 أشهر، ثم عاد للحياة بعدها من جديد ليكمل دراسته الجامعية والدراسات العليا من أمريكا.

ارتفاع الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ9.8 مليون جرعة

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ9.8 مليون جرعة.

جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد قبول الطلبة للعام الجامعي المقبل 1443هـ

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات لدرجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات وفروع الجامعة في كل من الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

وزارة الصحة: لقاحات كورونا آمنة وفعّالة وتخضع لاشتراطات عالية

أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتةً أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

القبض على مقيمين سرقا «كيابل كهربائية» من مبانٍ تحت الإنشاء في جدة

ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية (بالعقد الثاني والثالث من العمر)، سرقا كيابل كهربائية من عمائر ومبانٍ قيد الإنشاء لبيعها بطرق غير مشروعة.

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