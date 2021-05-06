السعودية اليوم / المديرية العامة لمكافحة المخدرات: القبض على شخص يروّج مواد مخدرة



الرياض 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروج مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض - بفضل الله - عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته حشيش مخدر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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01:31ت م

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