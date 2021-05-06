السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة تنفذ عدداً من الدورات خلال شهر رمضان



جدة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

نفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، عدداً من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصين في المجال الصحي استفاد منها 74 من الرجال والنساء.

واشتملت المحاضرات، على التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الاسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية، وكيفية استخدام تطبيق أسعفني، وخطوات التعامل مع الحالات الطارئة، ورفع الجانب التوعوي لدى أفراد المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية بالإضافة إلى آخر المستجدات ومبادئ الوقاية من

وتقدم إدارة التدريب الموجودة في" جدة – الطائف – مكة المكرمة" عدداً من الدورات داخل مقرها التدريبي ومقرات القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى المحاضرات عبر تقنية التعليم عند بعد، ومجموعة من الدورات والبرامج التدريبية عن بُعد للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، التي تأتي استمراراً للجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الهيئة، حرصاً منها على رفع الوعي الاجتماعي، وانطلاقاً من الدور التكاملي الذي تقوم به الهيئة مع الجهات الحكومية الأخرى.

ويتم التسجيل للحصول على الدورات التي تقدمها الهيئة من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة "نظام التدريب"، عبر الموقع https://training.srca.org.sa/#!/home، وفي نهاية الدورة يحصل كل متدرب على شهادة معتمدة من الهيئة.

// انتهى //

01:29ت م

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جدة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسنفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، عدداً من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصين في المجال الصحي استفاد منها 74 من الرجال والنساء.واشتملت المحاضرات، على التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الاسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية، وكيفية استخدام تطبيق أسعفني، وخطوات التعامل مع الحالات الطارئة، ورفع الجانب التوعوي لدى أفراد المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية بالإضافة إلى آخر المستجدات ومبادئ الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وكيفية الحد من انتشاره.وتقدم إدارة التدريب الموجودة في" جدة – الطائف – مكة المكرمة" عدداً من الدورات داخل مقرها التدريبي ومقرات القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى المحاضرات عبر تقنية التعليم عند بعد، ومجموعة من الدورات والبرامج التدريبية عن بُعد للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، التي تأتي استمراراً للجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الهيئة، حرصاً منها على رفع الوعي الاجتماعي، وانطلاقاً من الدور التكاملي الذي تقوم به الهيئة مع الجهات الحكومية الأخرى.ويتم التسجيل للحصول على الدورات التي تقدمها الهيئة من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة "نظام التدريب"، عبر الموقع https://training.srca.org.sa/#!/home، وفي نهاية الدورة يحصل كل متدرب على شهادة معتمدة من الهيئة.// انتهى //01:29ت م0012

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.