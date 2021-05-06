السعودية اليوم / تونس تسجل 1448 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

سجلت تونس أمس, 1448 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 315600، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11122 .

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تونس 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسسجلت تونس أمس, 1448 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و106 وفيات.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 315600، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11122 .// انتهى //00:59ت م0008

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