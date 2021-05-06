السعودية اليوم / سمو أمير حائل يتسلّم التقرير النهائي لسير اختبارات الفصل الدراسي الثاني للتعليم في المنطقة



حائل 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, التقرير النهائي لسير اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام1442هـ للتعليم في المنطقة، خلال استقبال سموه بمكتبه أمس, مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبدالله البليهد.

واطلع سموه على عرض يخص المشروعات المدرسية المنفذة, معرباً عن شكره للجهود التعليمية الملموسة من جميع الكادر التعليمي والإداري في تعليم المنطقة، الذي كان نتاجه استمرارية التعليم عن بعد، والحرص على سلامة الطلاب والمعلمين، وإثبات تمكن أبناء المنطقة في التكيف مع مختلف الظروف والإمكانات، وتحقيق نتائج علمية متميزة بفضل من الله ثم الدعم السخي من القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير التعليم والتعاون والحرص من الأسرة الداعمة لأبنائها الطلاب, مهنئاً الطلاب والطالبات على تفوقهم ونجاحهم, متمنياً للجميع التوفيق.

من جهته أعرب مدير عام التعليم بمنطقة حائل عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم والمتابعة المستمرة للتعليم بالمنطقة, متطلعاً للمزيد من العمل والعطاء لمستقبل أفضل للتعليم ولمستويات الطلاب والطالبات تعليمياً وسلوكياً.

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