السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 2,144 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2,144 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,425,940، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,570 .

// انتهى //

23:55ت م

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لندن 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2,144 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و27 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,425,940، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,570 .// انتهى //23:55ت م0246

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