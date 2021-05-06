السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تكثف أعمال النظافة خلال شهر رمضان



المدينة المنورة 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة خطة عمل متكاملة لتكثيف أعمال النظافة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، تضمنت تكثيف جهود النظافة في الأسواق العامة والأحياء، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي في الأحياء والشوارع والمواقع والمزارات، خاصة المنطقة المركزية والمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، حيث تشهدان كثافة عالية من الزوار والمعتمرين.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن أعمال النظافة والتطهير خلال الفترة الماضية من شهر رمضان شملت تنظيف وغسل وتطهير المنطقة المركزية، وتطهير (10) مساجد كبرى، وتنظيف (1.752.100) متر طولي بالشوارع الرئيسة في المدينة المنورة، وتنظيف (6.854.450) متراً طولياً من الشوارع الفرعية، إضافة إلى غسل وتطهير (3.953.800) متر مربع من طرق المشاة، بمشاركة (4350) كادراً بشرياً من عمال النظافة والمراقبين والمشرفين والسائقين.

وأضافت أن الفرق الميدانية بالبلديات الفرعية قامت خلال هذه الفترة برفع (48) ألف طن من النفايات الصلبة، و(43) ألف طن من الحاويات المنزلة، كما جرى إزالة ورفع (8176) من النفايات ذات الحجم الكبير، إضافة إلى رفع (10.265) من الحاويات التجارية، و(1766) متراً مكعباً من النفايات الخضراء، و(90) ألف طن مخلفات بناء منقولة إلى المردم، و(62.224) طن نفايات مطمورة ومنتجة، و(200) سيارة تالفة.

وأكدت أن أعمال الحاويات تضمنت تعقيم (180) ألف حاوية بكافة أحياء المدينة المنورة، وذلك بما يضمن عدم الحاجة إلى استبدال أي حاوية خلال هذه المدة، وأن الفرق الميدانية قامت بالتخلص من (1565) حيواناً عقوراً، حيث جرى استخدام (10.068.430) لتر مبيد.

وأشارت أمانة منطقة المدينة المنورة إلى أنه جرى خلال هذه المدة فحص وتطهير (264) بؤرة خاصة بتقرير المركز الوطني (CDC) وإجراء (3) اختبارات لحساسية المبيدات، مع إجراء فحص لبؤرتين عاليتي الخطورة، فضلاً عن فحص (11.440) حاوية ، و(4145) عينة غذائية. وتطهير (104) بؤرة إيجابية مستكشفة للبعوض الناقل لحمى الضنك، ومعالجة (84) ألف متر طولي من الأودية والمستنقعات، إضافة إلى استكشاف ومعالجة (313.972) بؤرة، وتطهير (283) موقعاً لتواجد وتوالد البعوض.

وأوضحت الأمانة أن الخطة التشغيلية للنظافة العامة والإصحاح البيئي التي استمرت على مدار الساعة, للتأكد من كفاءة الأداء المقدم ومعالجة معوقات العمل أولاً بأول، بالتنسيق مع البلديات الفرعية تضمنت تنفيذ (36) جولة ميدانية لمتابعة وفحص وكفاءة الأجهزة المستخدمة في الحملة، و(12) جولة تفقدية لمحطة خلط المبيدات، إضافة إلى تنفيذ (1440) جولة إصحاح بيئي.

وأفادت أنه جرى توزيع العمالة والمعدات على المناطق والأحياء بحسب الخطط التشغيلية المعتمدة للبلديات التي تشهد كثافة زوار، على مدار 24 ساعة، مع الاهتمام بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والمزارات بشكل خاص، إلى جانب تكثيف أضافي للعمل الميداني لأعمال خدمات النظافة.

وبينت أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من حرصها على تطبيق أعلى معايير النظافة البيئية لتحسين المشهد الحضري في المنطقة خلال أيام شهر رمضان المبارك، ومواصلة الجهود المتعلقة بإزالة التشوهات البصرية، ورفع معدلات الإصحاح البيئي للمدينة المنورة.

// انتهى //

23:41ت م

0238





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تكثف أعمال النظافة خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.