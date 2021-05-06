السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يوافق على إطلاق حملة "مجتمع حريص" لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كورونا



الرياض 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على إطلاق حملة "مجتمع حريص" بالتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وجمعية التطوع الصحية "أثر", التي تهدف لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كوفيد-19 للوصول إلى المناعة المجتمعية وتعزيز الوعي الصحي بإجراءات الوقاية من فيروس

وتنفذ الحملة بالشراكة مع تجمع الرياض الصحي الأول كشريك طبي، ومع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض والعديد من الشركاء والداعمين، من خلال عيادات طبية متنقلة لتقديم خدمات لقاح كوفيد-19، وحملات التوعية الميدانية وتوزيع الحقائب الوقائية، بالإضافة إلى مركز التوعية الهاتفي وبرامج التدريب المتخصصة لتأهيل المتطوعين المشاركين بالحملة وبرامج التطوع الصحي.

// انتهى //

23:00ت م

0234



الرياض 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسوافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على إطلاق حملة "مجتمع حريص" بالتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وجمعية التطوع الصحية "أثر", التي تهدف لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كوفيد-19 للوصول إلى المناعة المجتمعية وتعزيز الوعي الصحي بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا , وذلك عبر تنفيذ عدد من المبادرات بسواعد متطوعين صحيين مدربين ومؤهلين.وتنفذ الحملة بالشراكة مع تجمع الرياض الصحي الأول كشريك طبي، ومع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض والعديد من الشركاء والداعمين، من خلال عيادات طبية متنقلة لتقديم خدمات لقاح كوفيد-19، وحملات التوعية الميدانية وتوزيع الحقائب الوقائية، بالإضافة إلى مركز التوعية الهاتفي وبرامج التدريب المتخصصة لتأهيل المتطوعين المشاركين بالحملة وبرامج التطوع الصحي.// انتهى //23:00ت م0234

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