الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

مشروع البحر الأحمر يمكن رواد الأعمال من بناء مجتمع أفضل في القرية العمالية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت شركة البحر الأحمر للتطوير أن المشروع يمكن رواد الأعمال المحليين من بناء مجتمع أفضل في القرية السكنية العمالية يقدم خدماته للعاملين على بناء أحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحًا في العالم.

احتياج واستمتاع:

وأضافت الشركة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هذا يأتي كي يلبي للعاملين في المشروع احتياجاتهم ويستمتعوا بأوقات فراغهم.

التمويل الأخضر:

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير، قد أعلنت قبل أيام عن اكتمال تسهيل حصولها على قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة تجاوزت الـ14 مليار ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن الشركة نجحت بالحصول على التمويل لنهجها الرائد في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، والسمعة العالمية المشروع، مشيرًا إلى أن هذا القرض يعد أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر.



شارك الخبر