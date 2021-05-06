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3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي

يجب استخدام مواد جيدة الصنع

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدفاع المدني أهمية توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية واستخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة.

مسببات التماس الكهربائي: 

ونشر المدني، في تغريدة له عبر تويتر، إنفوجرافيك حدد فيه 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي وهي:

1- التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة.

2- تحميل المقابس أحمالًا زائدة.

3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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