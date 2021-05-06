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شكرا لقرائتكم 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06
3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي
يجب استخدام مواد جيدة الصنع
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الدفاع المدني أهمية توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية واستخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة.
مسببات التماس الكهربائي:
ونشر المدني، في تغريدة له عبر تويتر، إنفوجرافيك حدد فيه 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي وهي:
1- التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة.
2- تحميل المقابس أحمالًا زائدة.
3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.
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