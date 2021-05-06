3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدفاع المدني أهمية توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية واستخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة.

مسببات التماس الكهربائي:

ونشر المدني، في تغريدة له عبر تويتر، إنفوجرافيك حدد فيه 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي وهي:

1- التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة.

2- تحميل المقابس أحمالًا زائدة.

3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.



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