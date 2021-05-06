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شكرا لقرائتكم الحقيل: أبناؤنا يتطوعون لتحسين المشهد الحضري في مكة بالعمل لساعات طويلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحقيل: أبناؤنا يتطوعون لتحسين المشهد الحضري في مكة بالعمل لساعات طويلة
لتأصيل فكرة التطوع الخيري مواكبةً لمستهدفات رؤية 2030
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أنه ضمن جهود المتطوعين في مبادرة عمار السعودية؛ يتطوع أبناؤنا وبناتنا لتحسين المشهد الحضري للأحياء في مكة المكرمة بالعمل لساعات طويلة.
رؤية 2030:
وأضاف الحقيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك يأتي بهدف الوصول إلى أفضل النتائج التطوعية، وتأصيل فكرة التطوع الخيري مواكبةً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى للوصول إلى مليون متطوع.
ونشر الحقيل مقطع فيديو يبين جهود تحسين المشهد الحضري في أحياء مكة المكرمة.
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