شكرا لقرائتكم خبر لأجل رحلة آمنة.. من الحجز وحتى صعود الطائرة "الخطوط السعودية" تطلق دليل معلومات السفر الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد المعلومات في عصر كورونا محطة مهمة لكل مسافر للبدء منها، في هذا السياق أصدرت الخطوط السعودية التحديث الجديد لدليلها الرقمي للرحلات ومعلومات السفر أثناء جائحة كورونا باللغتين العربية والإنجليزية. ويأتي التحديث تزامنا مع قرار رفع قيود السفر للمواطنين وفتح المنافذ الجوية بشكل كامل اعتبارا من الساعة الواحدة صباح الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021. وتقدم الصفحة، التي أطلقت منذ مارس 2020 تزامنا مع التعليق الموقت للرحلات باللغتين العربية والإنجليزية، دليلا متكاملا للمسافرين لكل ما يتعلق بمعلومات واشتراطات السفر داخل وخارج السعودية بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات الصحيحة والموثوقة، حيث يتم تحديث البيانات بشكل مستمر وبحسب ما يرد من معلومات موثقة من الجهات المختصة ذات العلاقة. ويتضمن الدليل 6 محاور رئيسة لسفر آمن وهي: • إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا لكل دولة • تاريخ استئناف الرحلات الداخلية والدولية والأسئلة الشائعة الخاصة بها • إجراءات السلامة والتدابير والاحترازات التي توفر بيئة سفر آمنة خلال الرحلة • معلومات وسائل التواصل مع الناقل الوطني عبر خدمة واتس اب (966540000005+) ونموذج الملاحظات والاقتراحات بالموقع • تفاصيل إعفاءات التذاكر للضيوف المتأثرين بتعليق الرحلات بسبب الجائحة • المختبرات المعتمدة لإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لمزيد من المعلومات: https://www.saudia.com/covid-19

كانت هذه تفاصيل خبر لأجل رحلة آمنة.. من الحجز وحتى صعود الطائرة "الخطوط السعودية" تطلق دليل معلومات السفر الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.