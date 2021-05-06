شكرا لقرائتكم خبر «أداء» يقيس رضا المعتمرين عن 42 خدمة حكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من بداية رحلة العمرة وحتى نهايتها، يرافق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» ضيوف الرحمن ويقيس مستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم والبالغ عددها 42 خدمة حكومية، يتم تنفيذها بواسطة 11 جهة حكومية، في مواقع متفرقة تصل إلى 14 موقعا للقياس، من خلال أدوات موحدة سعيا لتقديم تجربة روحانية ميسرة ومطمئنة، ولتعزيز فرص التحسين في الخدمات الحكومية.

ويهدف قياس رحلة أداء العمرة إلى دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، وإتاحة الفرصة للمعتمرين للمشاركة في تقييم خدمات الأجهزة العامة، إضافة إلى تمكين صناع القرار وأصحاب المصلحة من اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لضيوف الرحمن، وفق تقارير ونتائج قياس واقعية.

ويعتمد القياس على التواصل مع المعتمرين بشكل مباشر للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالخدمات التي يحصلون عليها ومدى رضاهم عنها، في حين أن مراحل رحلة أداء العمرة تضمنت تسع مراحل منها: مرحلة السفر إلى مكة المكرمة، مرحلة التنقل والخدمات المساندة في مكة المكرمة، مرحلة أداء مناسك العمرة، مرحلة السفر إلى المدينة المنورة، مرحلة التنقل والخدمات المساندة في المدينة، مرحلة زيارة المسجد النبوي، وصولا إلى قياس رضا المعتمرين خلال مرحلة المغادرة جوا.

في المقابل تشمل مواقع القياس نقاطا عدة منها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، قطار الحرمين، المواقيت، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المواقع التاريخية والأثرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة:







عدد الخدمات التي تم قياسها 42 خدمة حكومية



تنفذ الخدمات 11 جهة حكومية



9 مراحل لرحلة العمرة



110 زيارات للمستفيد الخفي



استبيانات هاتفية لعينات عشوائية



نقاط مواقع القياس:

• مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

• مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة

• قطار الحرمين

• المواقيت

• المسجد الحرام

• المسجد النبوي

• المواقع التاريخية والأثرية في مكة والمدينة