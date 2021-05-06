دراسة شملت 116 دولة: 80% من البالغين السعوديين سيأخذون لقاح كورونا

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وفيما أظهر بحث سابق لمؤسسة جالوب نيابة عن ويلكوم جلوبال مونيتور في عام 2018 أن الناس في أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق كانوا من بين الأقل في العالم ثقة باللقاحات بشكل عام حتى قبل جائحة كورونا، أظهرت الدراسة الحديثة أيضا ذات النتيجة برفض نسبة كبيرة منهم الحصول على لقاح كورونا.
أعلى الدول في نسب رفض سكانها الحصول على اللقاح
الجابون 66%
الكاميرون 65%
الأردن 62%
هنغاريا 61%
بلغاريا 61%
البوسنة والهرسك 61%
روسيا 61%
كازاخستان 61%
جامايكا 59%
كوسوفو 56%
السنغال 55%
توجو 54%
قبرص 54%
الجمهورية التشيكية 53%
مقدونيا الشمالية 53%
ألبانيا 52%
بولندا 52%
ناميبيا 51%
لبنان 51%
أوكرانيا 51%
أعلى مستويات الاستعداد للتلقيح بلقاح كورونا
ميانمار 96%
نيبال 87%
نيكاراجوا 87%
تايلاند 85%
الدنمارك 85%
أيسلندة 85%
إثيوبيا 84%
لاوس 84%
كمبوديا 84%
بنجلاديش 83%
مصر 83%
الهند 82%
فيتنام 81%
موريشيوس 81%
السعودية 80%
سريلانكا 80%
تنزانيا 79%
أستراليا 76%
إيران 76%
المكسيك 75%
السلفادور 75%
بريطانيا 75%
كوستاريكا 74%
النرويج 74%
كينيا 73%
بيرو 73%
زيمبابوي 73%
ألمانيا 73%
الإكوادور 72%
ماليزيا 72%
غواتيمالا 71%
أيرلندا 71%
أوزبكستان 70%
هندوراس 70%
إندونيسيا 70%
اليابان 70%
كولومبيا 70%
البرازيل 70%
استطلاع جالوب العالمي الأشهر الأخيرة من 2020
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