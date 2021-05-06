شكرا لقرائتكم خبر دراسة شملت 116 دولة: 80% من البالغين السعوديين سيأخذون لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة جالوب شمل 116 دولة حول العالم ويغطي الأشهر الأخيرة من عام 2020 ونشر مطلع مايو الحالي، أن نسبة رفض الحصول على لقاح كورونا في السعودية هي من بين الأقل في العالم بـ20% من المستهدفين بالحصول عليه من البالغين، وذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة السعودية وصول عدد جرعات اللقاح المعطاة إلى 9.8 ملايين جرعة حتى الرابع من مايو الحالي، فيما وصلت نسبة رفض السكان لتلقي اللقاح في دول أخرى مثل روسيا إلى 60% أو أكثر الأمر الذي أثر على تسارع عملية التلقيح فيها، والتي ما زالت منخفضة جدا، وذلك بسبب تردد السكان وعدم ثقتهم في اللقاح رغم أن روسيا كانت من أوائل الدول التي أعلنت عن طرح واعتماد لقاحها المضاد لكورونا «سبوتينك»، في حين أن في أمريكا حيث مقاومة الحصول على اللقاح تتراوح بين 40-49 %، حصل على اللقاح نحو 44% حتى مطلع مايو الحالي، من المستهدفين من البالغين.

وفيما أظهر بحث سابق لمؤسسة جالوب نيابة عن ويلكوم جلوبال مونيتور في عام 2018 أن الناس في أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق كانوا من بين الأقل في العالم ثقة باللقاحات بشكل عام حتى قبل جائحة كورونا، أظهرت الدراسة الحديثة أيضا ذات النتيجة برفض نسبة كبيرة منهم الحصول على لقاح كورونا.

أعلى الدول في نسب رفض سكانها الحصول على اللقاح

الجابون 66%

الكاميرون 65%

الأردن 62%

هنغاريا 61%

بلغاريا 61%

البوسنة والهرسك 61%

روسيا 61%

كازاخستان 61%

جامايكا 59%

كوسوفو 56%

السنغال 55%

توجو 54%

قبرص 54%

الجمهورية التشيكية 53%

مقدونيا الشمالية 53%

ألبانيا 52%

بولندا 52%

ناميبيا 51%

لبنان 51%

أوكرانيا 51%

أعلى مستويات الاستعداد للتلقيح بلقاح كورونا

ميانمار 96%

نيبال 87%

نيكاراجوا 87%

تايلاند 85%

الدنمارك 85%

أيسلندة 85%

إثيوبيا 84%

لاوس 84%

كمبوديا 84%

بنجلاديش 83%

مصر 83%

الهند 82%

فيتنام 81%

موريشيوس 81%

السعودية 80%

سريلانكا 80%

تنزانيا 79%

أستراليا 76%

إيران 76%

المكسيك 75%

السلفادور 75%

بريطانيا 75%

كوستاريكا 74%

النرويج 74%

كينيا 73%

بيرو 73%

زيمبابوي 73%

ألمانيا 73%

الإكوادور 72%

ماليزيا 72%

غواتيمالا 71%

أيرلندا 71%

أوزبكستان 70%

هندوراس 70%

إندونيسيا 70%

اليابان 70%

كولومبيا 70%

البرازيل 70%

استطلاع جالوب العالمي الأشهر الأخيرة من 202‪0