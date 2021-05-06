الصحة: اللقاحات آمنة وفعالة وتخضع لاشتراطات عالية

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وشددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.
وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1016 حالة مؤكدة، وتعافي 900 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9691 حالة، منها 1346 حالة حرجة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 422316 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 405607 حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 12حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7018 حالة، كما تم إجراء 72188 فحصا مخبريا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الإصابات: 422,316 حالة
حالات التعافي: 405,607 حالات
إجمالي الوفيات: 7018 حالة
فحص مخبري: 72,188 شخصا
إصابة جديدة: 1016 حالة
شفاء جديدة: 900 حالة
الحالات النشطة: 9691 حالة
حالة حرجة: 1346 حالة
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