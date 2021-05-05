شكرا لقرائتكم خبر عن «المعجب»: مواصلة العمل بفروع النيابة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، فروع النيابة العامة ودوائرها والمقر الرئيس بمواصلة العمل خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك للعام ١٤٤٢هـ، ومنح الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة.

وكانت وزارة الموارد البشرية، قالت إن إجازة العيد للقطاع العام ستبدأ في الرابع والعشرين من رمضان وحتى الخامس من شوال، بينما ستبدأ الإجازة للقطاع الخاص بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان ولمدة أربعة أيام.