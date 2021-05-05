اخبار السعوديه

«المعجب»: مواصلة العمل بفروع النيابة في العيد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعجب»: مواصلة العمل بفروع النيابة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، فروع النيابة العامة ودوائرها والمقر الرئيس بمواصلة العمل خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك للعام ١٤٤٢هـ، ومنح الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة.

وكانت وزارة الموارد البشرية، قالت إن إجازة العيد للقطاع العام ستبدأ في الرابع والعشرين من رمضان وحتى الخامس من شوال، بينما ستبدأ الإجازة للقطاع الخاص بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان ولمدة أربعة أيام.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا