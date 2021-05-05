شكرا لقرائتكم خبر عن «الحالة 116».. وصول التوأم السيامي اليمني إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين" برفقة والديهما مساء اليوم الأربعاء إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض قادمين من مدينة المكلا في حضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية.

ويأتي وصول التوأم السيامي إلىالمملكة إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لاستكمال علاجهما.

ونُقل التوأم السيامي فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

يذكر أن هذا التوأم هو الحالة 116 التي قدمت من 21 دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.