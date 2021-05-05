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شكرا لقرائتكم هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06
هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟
أكد الفوزان أن تقديمها لا بأس به
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟
لا بأس:
وقال الفوزان في مقطع صوتي نشره الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر: إن تقديم الزكاة لا بأس به، ولكن يجب إخراجها إذا تم الحول لو كان من الأموال المفترض لها الحول، ولو أخرجها قبل ذلك فلا بأس.
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