الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟

لا بأس:

وقال الفوزان في مقطع صوتي نشره الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر: إن تقديم الزكاة لا بأس به، ولكن يجب إخراجها إذا تم الحول لو كان من الأموال المفترض لها الحول، ولو أخرجها قبل ذلك فلا بأس.



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