اخبار السعوديه

هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟

أكد الفوزان أن تقديمها لا بأس به

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟

 

لا بأس: 

وقال الفوزان في مقطع صوتي نشره الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر: إن تقديم الزكاة لا بأس به، ولكن يجب إخراجها إذا تم الحول لو كان من الأموال المفترض لها الحول، ولو أخرجها قبل ذلك فلا بأس.

 

 
شارك الخبر

شارك الخبر




هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا