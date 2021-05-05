أرامكو: جاهزون لجميع خيارات التمويل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير في أرامكو خالد الدباغ: إن الشركة جاهزة لجميع خيارات التمويل بما فيها الديون، خاصة مع استمرار جائحة كورونا وفي ظل الإقبال الكبير الذي تشهده سندات الشركة.

قوة ومرونة:

وأضاف في تصريحات إلى قناة العربية أن المركز المالي للشركة قوي ومرن وللشركة أولويات واضحة لاستخدام النقد وتتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة ومرونة في الإنفاق الرأسمالي.

وأوضح أنه مع تقلبات أسواق النفط، فإن الشركة جاهزة لأي خيار للتمويل بما في ذلك دخول أسواق الدين حسب الحاجة.

علاقات إيجابية:

وأشار إلى أن الشركة قامت ببناء علاقات إيجابية مع أسواق الدين العالمية من خلال الإصدارات السابقة والتي أثبتت نجاحها بناء على تغطيتها، كما أن الإقبال كان مرتفعًا من قبل مستثمرين جدد على سندات الشركة خاصة لأجل 50 عامًا.

توزيعات الأرباح:

وأكد الدباغ أن الشركة ستبقى ملتزمة بتوزيع نصيب مساهمي الأقلية من توزيعات الأرباح بواقع 75 مليار دولار سنويًّا، موضحًا أن أرامكو ستحافظ على التدفقات النقدية الحرة لخدمة توزيعات الأرباح.

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