بأمر الملك سلمان.. وشاح الملك عبدالعزيز لوزير الداخلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، عن تلقيه تكريمًا تشرف به، وهو وشاح الملك عبدالعزيز رحمه الله.

شكر للملك سلمان وولي العهد:

وقال وزير الداخلية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه اللفتة الكريمة، وأسأل الله التوفيق في خدمة وطننا العزيز في ظل قيادتهم الحكيمة.



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