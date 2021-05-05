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النفط يغلق على تباين بسبب المخاوف من قيود كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

النفط يغلق على تباين بسبب المخاوف من قيود كورونا

سجلت عقود برنت ارتفاعًا بـ 8 سنتات

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط أداءً متباينًا، أمس، إثر تزايد المخاوف من فرض عددٍ من الدول للقيود الاحترازية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

النفط الأمريكي: 

وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنحو 0.09%، مسجلة عند التسوية 65.63 دولار للبرميل.

برنت: 

في حين سجلت عقود برنت ارتفاعًا بـ8 سنتات أو 0.12%، لتسجل عند التسوية 68.96 دولار للبرميل.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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