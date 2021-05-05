استئناف الدراسة في الكليات التقنية العالمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدرت الموافقة لمؤسسة التدريب التقني والمهني باستئناف الدراسة في الكليات التقنية العالمية بداية من الفصل التدريبي الصيفي للعام التدريبي الحالي (2020- 2021).

بيان التدريب التقني:

جاء ذلك بحسب بيان نشرته المؤسسة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، جاء في نصه ما يلي:



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