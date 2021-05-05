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شكرا لقرائتكم استئناف الدراسة في الكليات التقنية العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06
استئناف الدراسة في الكليات التقنية العالمية
بداية من الفصل التدريبي للعام الحالي
متابعات الخليج 365 - الرياض
صدرت الموافقة لمؤسسة التدريب التقني والمهني باستئناف الدراسة في الكليات التقنية العالمية بداية من الفصل التدريبي الصيفي للعام التدريبي الحالي (2020- 2021).
بيان التدريب التقني:
جاء ذلك بحسب بيان نشرته المؤسسة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، جاء في نصه ما يلي:
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