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استئناف الدراسة في الكليات التقنية العالمية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

استئناف الدراسة في الكليات التقنية العالمية

بداية من الفصل التدريبي للعام الحالي

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدرت الموافقة لمؤسسة التدريب التقني والمهني باستئناف الدراسة في الكليات التقنية العالمية بداية من الفصل التدريبي الصيفي للعام التدريبي الحالي (2020- 2021).

بيان التدريب التقني:

جاء ذلك بحسب بيان نشرته المؤسسة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، جاء في نصه ما يلي:

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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