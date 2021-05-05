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النائب العام يوجه فروع النيابة ودوائرها بمواصلة العمل خلال عطلة عيد الفطر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

النائب العام يوجه فروع النيابة ودوائرها بمواصلة العمل خلال عطلة عيد الفطر

وجه بمنح الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه النائب العام، سعود المعجب، فروع النيابة العامة ودوائرها والمقر الرئيس بمواصلة العمل خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1442هـ.

منح الأولوية للمواقيف: 

جاء ذلك بحسب تغريدة للنيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، حيث أكدت أن النائب العام وجه كذلك بمنح الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة.

 
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