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شكرا لقرائتكم النائب العام يوجه فروع النيابة ودوائرها بمواصلة العمل خلال عطلة عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05
النائب العام يوجه فروع النيابة ودوائرها بمواصلة العمل خلال عطلة عيد الفطر
وجه بمنح الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه النائب العام، سعود المعجب، فروع النيابة العامة ودوائرها والمقر الرئيس بمواصلة العمل خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1442هـ.
منح الأولوية للمواقيف:
جاء ذلك بحسب تغريدة للنيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، حيث أكدت أن النائب العام وجه كذلك بمنح الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة.
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