حساب المواطن يوضح موقف المستفيد حال إضافة تابع بعد 10 إبريل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال إضافة تابع بعد تاريخ 10 إبريل، سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغ المستفيد الرئيسي باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن الدورة الأهلية لشهر يونيو.

تفاصيل الدفعة الـ 41:

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، عن تفاصيل الدفعة الجديدة (41) لشهر إبريل، حيث تم إيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر إبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة:

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني: إن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1052 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 168 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكور المستقلون 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

شارك الخبر