ولي العهد يستعرض مع محمد بن زايد العلاقات الثنائية بين البلدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في جدة أمس، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورحب ولي العهد في بداية الاجتماع بولي عهد أبوظبي والوفد المرافق في زيارتهم الحالية للمملكة، فيما نقل سمو ولي عهد أبوظبي تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله تحيات خادم الحرمين الشريفين لرئيس دولة الإمارات.

وجرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

كما حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل جدة أمس واستقبله لدى وصوله مطار

الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان.

كما كان في استقباله وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

من جهة ثانية أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوترتي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك.