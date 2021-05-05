شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين والرئيس التركي يبحثان العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان.

وجرى، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ، خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس التركي على تهنئته، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات.

إلى ذلك تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين أمس الأول -عبر الاتصال المرئي- فيصل الإبراهيم، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للاقتصاد والتخطيط، قائلا «بسم الله الرحمن الرحيم.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».

وعبر خادم الحرمين عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه.