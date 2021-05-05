استحداث إدارة للنشاطات البحرية بحرس الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفيذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، باستحداث إدارة للنشاطات البحرية ترتبط بالمديرية العامة لحرس الحدود، تحقيقا لأهداف برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيزا لمقومات السياحة في المملكة، استحدثت وزارة الداخلية إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود. وذلك من خلال التعاون والتنسيق عبر الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة بترخيص وتنظيم النشاطات والفعاليات البحرية، التي تشمل الرياضات البحرية، والغوص، والنزهة والترفيه، والسياحة البحرية، ووضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولتها، والتوعية بالسلامة البحرية. ويشرف حرس الحدود السعودي، ممثلا في إدارة النشاطات البحرية، على غرفة عمليات البحر الأحمر بجدة، التي استحدثت أخيرا بمشاركة 12 وزارة وهيئة لتسهيل إجراءات اليخوت وتنظيم دخولها، من خلال رقم الاتصال الموحد (1980) من داخل المملكة و(9661980+) من خارج المملكة، أو البريد الالكتروني (maritime_activitiesmoi.gov.sa)، بما يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، ويكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح، وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستفيدين من الخدمة، إضافة إلى متابعة وتطوير ممارسة النشاطات البحرية.



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