استحداث إدارة للنشاطات البحرية بحرس الحدود

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ويشرف حرس الحدود السعودي، ممثلا في إدارة النشاطات البحرية، على غرفة عمليات البحر الأحمر بجدة، التي استحدثت أخيرا بمشاركة 12 وزارة وهيئة لتسهيل إجراءات اليخوت وتنظيم دخولها، من خلال رقم الاتصال الموحد (1980) من داخل المملكة و(9661980+) من خارج المملكة، أو البريد الالكتروني (maritime_activitiesmoi.gov.sa)، بما يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، ويكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح، وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستفيدين من الخدمة، إضافة إلى متابعة وتطوير ممارسة النشاطات البحرية.
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