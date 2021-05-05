الإطاحة بمقيمين ارتكبا جرائم بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مقيمين ارتكبا عددا من الجرائم بمواقع مختلفة بمحافظة جدة. ‏وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة كيابل كهربائية من مبان تحت الإنشاء بمواقع مختلفة بمحافظة جدة وبيعها بطرق غير نظامية، حيث قدرت المسروقات بمبلغ 60,000 ريال. وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

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