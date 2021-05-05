منتخب العلوم والهندسة يتأهب لخوض منافسة آيسف

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ويشارك المنتخب السعودي بمشاريع بحثية بمجالات متعددة، عمل عليها الطلاب خلال هذا العام في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في عامه الحادي عشر، والذي يعد واحدا من 19 برنامجا مختلفا، تقدمها موهبة سنويا للطلبة الذين يتم اكتشافهم سنويا في المملكة.
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