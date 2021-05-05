منتخب العلوم والهندسة يتأهب لخوض منافسة آيسف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعسكر 30 من طلبة التعليم العام في الرياض طيلة هذا الأسبوع، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وانتقالهم مباشرة للتحكيم لخوض أهم منافسة علمية عالمية وتمثيل المملكة خلال الأسبوع الحالي في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021، الذي يقام هذا العام افتراضيا في الولايات المتحدة في مايو الحالي، بمشاركة 1800 طالب من 80 دولة، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بالشراكة مع وزارة التعليم في الرياض، تمت رعايته هذا العام من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويشارك المنتخب السعودي بمشاريع بحثية بمجالات متعددة، عمل عليها الطلاب خلال هذا العام في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في عامه الحادي عشر، والذي يعد واحدا من 19 برنامجا مختلفا، تقدمها موهبة سنويا للطلبة الذين يتم اكتشافهم سنويا في المملكة.



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