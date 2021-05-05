الاطلاع سلاح طلاب الصحافة والإعلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد الوسط الإعلامي والصحفي بشتى تفرعاته ثورة رقمية ومعلوماتية تجعل ضرورة الاطلاع أساس من أساسيات دراسة الصحافة والإعلام والعمل بهما لمواءمة الوظائف المختلفة. «مكة» رصدت عددا من الوظائف المرتبطة مباشرة بتخصص الصحافة والإعلام والمهارات المهمة التي تحتاجها لتقديم السيرة الذاتية. خيارات العمل: وظائف مرتبطة مباشرة بالصحافة والإعلام:





صحفي إذاعي



مساعد تحرير



كاتب مقال



صحفي في مجلة



صحفي في الصحف



محلل للمخاطر السياسية



محرر فرعي صحفي



محرر نسخ/صورة قراءة



مدير المحتوى الشبكي



كاتب



كاتب محتوى إبداعي



مصمم انفوجرافيك



مصور

وظائف تستفيد من تخصص الصحافة والإعلام:



كاتب نسخ إعلاني



كاتب نسخ رقمية



باحث في السوق



أخصائي متعدد الوسائط



موظف شؤون العلاقات العامة



كاتب علوم



مترجم

ملاحظة: تذكر أن عددا من أصحاب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين الذين يحملون أي مادة دراسية، لذلك لا تقصر بحثك على الوظائف المدرجة هنا. مهارات مهمة في السيرة الذاتية



تساعدك الصحافة والإعلام على تطوير المهارات في:



الاطلاع على كافة المستجدات والقراءة الواعية



الحس الصحفي أو الإعلامي “Nose For News ”



اللغة العربية السليمة



التعامل الإعلامي



التفكير النقدي السليم وتبادل الآراء والأفكار



القدرة التعبيرية والطلاقة اللفظية

مهارات عامة وأساسية يفضلها أصحاب العمل:



التواصل



العمل الجماعي



التنظيم



التفكير الناقد



حل المشكلات



الذكاء العاطفي



حس المسؤولية



التصميم



تحليل البيانات



المهارات الإدارية



الكتابة



ملاحظة: المهارات المذكورة ليست الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة. ملاحظة: المهارات المذكورة ليست الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة. الإيجابيات



خلفية ثقافية واسعة.



مهارات الإلقاء، والقدرة على التعبير.



إيصال الحقائق والرسائل والأحداث بشكلها الصحيح.



التفكير النقدي، والسليم.



تبادل الآراء والأفكار.



الشهرة في بعض الأحيان.



العمل مع شخصيات مهمة.



العمل في التلفاز.



التأثير بالرأي العام.



كثرة السفر- لمن يحب السفر-.

العيوب:



التعرض للإشاعات.



كثرة المشاكل والتحديات السياسية.



ضرورة التقيد بالأمور الاعتيادية والروتينية، وعدم الخوض بالأمور والمواضيع الحساسة وتسليط الضوء عليها.



كثرة السفر - لمن لا يحب السفر-.

مجالات العمل:



تحليل المعلومات



كتابة التقارير



محرر الأخبار



معلق على الأخبار



تقديم وإعداد البرامج



المؤسسات الصحفية



المحطات الإذاعية



قنوات الإذاعة أو التلفزيون العامة أو الخاصة.



دور النشر



وكالات الأنباء الإقليمية والعامة



إدارة العلاقات العامة



مؤسسات النشر الالكترونية



المؤسسات التعليمية



شركات الإعلان



وحدات الإعلام في المشروعات والمؤسسات المختلفة



ملاحظة: المجالات المذكورة ليست الوحيدة، تذكر أنه بإمكانك دوما العمل حيثما تريد. ملاحظة: المجالات المذكورة ليست الوحيدة، تذكر أنه بإمكانك دوما العمل حيثما تريد. المعايير: 1 المهارات والواجبات المذكورة هي بعض ما في المجال وليس جميعها 2 المحتوى مأخوذ من مواقع علمية مهتمة بالتوظيف ومواقع جامعات 3 تم الرجوع إلى 6 مصادر لتنوع المحتوى 4 جميع المعلومات مأخوذة من نفس المصادر لضمان الوحدة 5 استبعاد بعض التخصصات والمجالات غير الموجودة في السعودية 6 أخذ التخصصات التي اتفقت عليها المراجع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.