وأوضح "الضمان الصحي" أن الحد الأقصر لتغطية المصاريف الطبية الطارئة للتأمين هو 650 ألف ريال.

- مدة تغطية الوثيقة هي 30 يومًا من تاريخ السفر.

شكرا لمتابعة خبر عن " الضمان الصحي " يوضح أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين للخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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