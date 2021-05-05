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" الضمان الصحي " يوضح أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين للخارج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين خارج المملكة لتغطية مخاطر فيروس (كوفيد -19).

ويهدف تأمين السفر لتوفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس (كوفيد- 19 ) أثناء فترة السفر إلى الدول الأخرى.

أبرز المنافع

- تغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي.

- التغطية التأمينية : لعلاج الحالات المصابة أثناء التواجد خارج المملكة.

- مدة تغطية الوثيقة هي 30 يومًا من تاريخ السفر.

- تغطية الحالات الطبية المهددة اللحياة في مختلف دول العالم.

- إلغاء أو اختصار مدة الرحلات لحامل الوثيقة المصاب بكورونا.

- الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

وأوضح "الضمان الصحي" أن الحد الأقصر لتغطية المصاريف الطبية الطارئة للتأمين هو 650 ألف ريال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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