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شكرا لمتابعة خبر عن " الضمان الصحي " يوضح أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين للخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح مجلس الضمان الصحي أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين خارج المملكة لتغطية مخاطر فيروس (كوفيد -19).
ويهدف تأمين السفر لتوفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس (كوفيد- 19 ) أثناء فترة السفر إلى الدول الأخرى.
أبرز المنافع
- تغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي.
- التغطية التأمينية : لعلاج الحالات المصابة أثناء التواجد خارج المملكة.
- مدة تغطية الوثيقة هي 30 يومًا من تاريخ السفر.
- تغطية الحالات الطبية المهددة اللحياة في مختلف دول العالم.
- إلغاء أو اختصار مدة الرحلات لحامل الوثيقة المصاب بكورونا.
- الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.
وأوضح "الضمان الصحي" أن الحد الأقصر لتغطية المصاريف الطبية الطارئة للتأمين هو 650 ألف ريال.