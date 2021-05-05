شكرا لمتابعة خبر عن " الجوازات " : استخدام الهوية الوطنية في السفر إلى الخليج لا يزال معلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر إلى دول الخليج لا يزال معلق بحسب التعليمات الصادرة.

جاء ذلك رداً على استفسار وردها عبر حسابها في "تويتر" عن مدى إمكانية السفر إلى دول الخليج ببطاقة الهوية الوطنية.

وكانت الجهات المختصة قررت في بداية الجائحة تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.