شكرا لمتابعة خبر عن منح وزير الداخلية وشاح الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وشاح الملك عبد العزيز.

وقال وزير الداخلية عبر حسابه على "تويتر": "تلقيت تكريمًا تشرفت به وهو وشاح الملك عبدالعزيز رحمه الله".

وأضاف: "أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد - حفظهم الله - على هذه اللفتة الكريمة، وأسأل الله التوفيق في خدمة وطننا العزيز في ظل قيادتهم الحكيمة".