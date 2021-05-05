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منح وزير الداخلية وشاح الملك عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وشاح الملك عبد العزيز.

وقال وزير الداخلية عبر حسابه على "تويتر": "تلقيت تكريمًا تشرفت به وهو وشاح الملك عبدالعزيز رحمه الله".

وأضاف: "أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد - حفظهم الله - على هذه اللفتة الكريمة، وأسأل الله التوفيق في خدمة وطننا العزيز في ظل قيادتهم الحكيمة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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