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شكرا لمتابعة خبر عن " مكافحة المخدرات " توضح أساليب التعامل مع مريض الإدمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أساليب التعامل مع مريض الإدمان.
وتشمل هذه الطرق بعض الأساليب الصحيحة والأساليب الخاطئة وهى:
- الأساليب الصحيحة
1- الاحترام والتقدير.
2- الحديث بشكل إيجابي مع اختيار الوقت المناسب.
3- التقرب منه والتعاطف معه.
4- إشعاره بالحب والتقبل.
الأساليب الخاطئة
1 التعنيف والإهانة والطرد من المنزل.
2- السب والتحقير وكثرة التعب والمقارنة بالآخرين.
3- التذكير بالماضي ووصمة بالإدمان.
4- إظهار البغض وعدم تقبله.