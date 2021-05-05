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" مكافحة المخدرات " توضح أساليب التعامل مع مريض الإدمان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أساليب التعامل مع مريض الإدمان.

وتشمل هذه الطرق بعض الأساليب الصحيحة والأساليب الخاطئة وهى:

- الأساليب الصحيحة

1- الاحترام والتقدير.

2- الحديث بشكل إيجابي مع اختيار الوقت المناسب.

3- التقرب منه والتعاطف معه.

4- إشعاره بالحب والتقبل.

الأساليب الخاطئة

1 التعنيف والإهانة والطرد من المنزل.

2- السب والتحقير وكثرة التعب والمقارنة بالآخرين.

3- التذكير بالماضي ووصمة بالإدمان.

4- إظهار البغض وعدم تقبله.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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