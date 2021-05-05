شكرا لمتابعة خبر عن " مكافحة المخدرات " توضح أساليب التعامل مع مريض الإدمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أساليب التعامل مع مريض الإدمان. اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أساليب التعامل مع مريض الإدمان. وتشمل هذه الطرق بعض الأساليب الصحيحة والأساليب الخاطئة وهى: - الأساليب الصحيحة 1- الاحترام والتقدير. 2- الحديث بشكل إيجابي مع اختيار الوقت المناسب. 3- التقرب منه والتعاطف معه. 4- إشعاره بالحب والتقبل. الأساليب الخاطئة 1 التعنيف والإهانة والطرد من المنزل. 2- السب والتحقير وكثرة التعب والمقارنة بالآخرين. 3- التذكير بالماضي ووصمة بالإدمان. 4- إظهار البغض وعدم تقبله.