شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السر في صناعة أبواب توسعة الملك فهد بالمسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أبرز مقطع فيديو لـ "وكالة شؤون المسجد النبوي" السر في صناعة أبواب توسعة الملك فهد بالمسجد النبوي.

وأوضح الفيديو أن الأبواب صنعت من خشب تم جلبه خصيصًا من شرق آسيا وهو نوعية ثقيلة ومن أفضل أنواع الخشب ثم أخذت إلى بريطانيا لتنشيفها في أفران خاصة.

نُقلت الأبواب بعد ذلك إلى برشلونة أما "الحلي" فتم ثقله في مغاطس خاصة بفرنسا والباب الواحد وزنه 2 ونص طن وارتفاعه 6 متر وعرضه 3 متر.

وعن عدد الأبواب، فعددها تقريبًا 100 باب على تقنية عالية ولم يستعمل فيها المسامير وانما كلها مُصنعة من الخشب.