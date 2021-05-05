مزارع بلجيكي يغير حدود بلاده مع فرنسا لرغبته في توسيع أرضه

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قام مواطن بلجيكي يملك أرضاً ملاصقة لحدود بلاده مع فرنسا، بتغيير موقع نقطة حدودية صخرية، ما أدى إلى إزاحة حدود البلاد التي وفقاً لمعاهدة دولية تعود لعام 1820م.

وأكد رئيس بلدية منطقة إركلين، دافيد لافو، حيث يسكن مالك الأرض، أن الواقعة صحيحة، وأن المواطن يمتلك عدة هكتارات على حدود غابة بوزينيي الفرنسية، وأنه حرّك علامة الحدود لمسافة 2.2 متر.

واكتشف واقعة التغيير قبل شهر تقريباً فرنسيون مولعون بالمعالم التاريخية المرتبطة بالعلاقة بين فرنسا وبلجيكا والحدود بين البلدين، حيث كان محفورا على الكتلة الصخرية رقم “1819”، الذي يرمز إلى سنة إنشائها.

Source akhbaar24

