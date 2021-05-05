بهدفه أمام الفيصلي.. أمرابط يسجل رقماً تاريخياً في دوري المحترفين (فيديو)

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نجح محترف فريق النصر، اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، في إحراز أسرع هدف بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، في شباك نادي الفيصلي.

وتمكن “أمرابط” من إحراز الهدف الأول للنصر في شباك الفيصلي في الثانية (13)، من تمريرة من البرازيلي بيتروس لم ينجح مصطفى ملائكة حارس الفيصلي في التصدي لها.

وأصبح هدف أمرابط أسرع هدف يُسجل في دوري المحترفين بالموسم الحالي، ورابع أسرع هدف في تاريخ البطولة المحلية.

Source akhbaar24

