«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة ورياح مغبرة على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الخميس، سماء غائمة جزئيًّا وفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأضاف المركز، عبر موقعه الإلكتروني، يستمر تأثير الرياح النشطة التي قد تثير الاتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وتكون شمالية شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج

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