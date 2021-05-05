«سكني» يُطلق مشروع «جوهرة الغروب» لمستفيديه بالرياض

أطلق برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان مشروع «جوهرة الغروب» بحي الغروب بمدينة الرياض، وذلك لتوفير 70 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي جميع احتياجات الأسر، وأتاح "سكني" معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيا من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط sakani.housing.sa، أو من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، وذلك استمرارًا لجهود البرنامج في ضخ المشاريع وتسليم الوحدات السكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات سهلة وميسرة وباستحقاق فوري.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن مشروع «جوهرة الغروب» يُعد أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تقارب 7 آلاف م2، ويوفّر بيئة عصرية تتوفر فيها معايير جودة الحياة وتتكامل فيها الخدمات والمرافق، وبأسعار تبدأ من 455 ألف ريال وبأقساط شهرية مُيسرة.

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ نحو 23 مشروعًا سكنيًا تتوزع في أنحاء مدينة الرياض لتوفّر نحو 31 ألف وحدة سكنية متنوعة بنماذج وتصاميم متنوعة تشمل فلل وشقق وتاون هاوس، منها 12 مشروعًا ضمن ضاحية الجوان التي تُعد أكبر الضواحي السكنية وتقع شمال مدينة الرياض وتمتد على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 11 مليون م2 بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

ويستمر برنامج «سكني» في توفير المزيد من المشاريع والمخططات لتوفير خيارات تمكّن المواطنين من التملك ورفع نسبته إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -، كما يستهدف البرنامج خدمة 220 ألف أسرة خلال 2021، بعد أن تمكّن خلال عام 2020 من خدمة أكثر من 390 ألف أسرة منها أكثر من 138 ألف أسرة سكنت منازلها.

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