وزير الإعلام السوداني يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين وزير الثقافة والإعلام السوداني الأستاذ حمزة بلول والوفد المرافق له.

كان في استقبالهم مساعد مدير عام المجمع فيصل مدني، ومدير إدارة العلاقات العامة بالمجمع رائد اللحياني، ومدير عام المعارض والمتاحف سطام المطرفي، ومدير معرض عمارة الحرمين بندر الشهري.

واطلع الوزير السوداني والوفد المرافق له على عرض مرئي يحكي مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة وما يحتويه معرض عمارة الحرمين من إمكانات وخدمات، تبعتها جولة على مكائن صناعة كسوة الكعبة المشرفة وجولة في قاعات معرض عمارة الحرمين اطلعوا خلالها على ما يحويه من مقتنيات.

وفي نهاية الزيارة قدمت لهم الهدايا التذكارية، وسط إعجاب بما وجدوه من اهتمام وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام ومنظومة خدمات قاصديه.

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